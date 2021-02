Italia’s Got Talent 2021 gli Hood Brothers 96 e il ballo contro il razzismo (video) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Italia’s Got Talent 2021 gli Hood Brothers 96 “fratelli” italiani e un ballo contro il razzismo (video) Italia’s Got Talent 2021 nella puntata di mercoledì 17 febbraio ha visto la partecipazione di una crew di ragazzi italiani ma di origini diverse del mondo. Gli Hood Brothers 96 non sono entrati tra i finalisti (qui l’elenco) ma la loro finale è stata portare all’attenzione del pubblico il tema del razzismo e del Black Lives Matters. Dall’Africa e dal Brasile ma cresciuti in Italia e che hanno voglia di non sentirsi più diversi ma di essere se stessi in ogni occasione e lo fanno con un ballo potente che unisce stili ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 febbraio 2021)Gotgli96 “fratelli” italiani e unilGotnella puntata di mercoledì 17 febbraio ha visto la partecipazione di una crew di ragazzi italiani ma di origini diverse del mondo. Gli96 non sono entrati tra i finalisti (qui l’elenco) ma la loro finale è stata portare all’attenzione del pubblico il tema dele del Black Lives Matters. Dall’Africa e dal Brasile ma cresciuti in Italia e che hanno voglia di non sentirsi più diversi ma di essere se stessi in ogni occasione e lo fanno con unpotente che unisce stili ...

