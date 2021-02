Italia-Macedonia del Nord oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei basket 2022 (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Italbasket scenderà in campo oggi alle 15.30 contro la Macedonia del Nord in un match valido per le Qualificazioni a Eurobasket 2022. Gli azzurri, in quanto l’Italia è uno dei paesi che ospiterà la rassegna continentale, hanno già il pass per la prossima fase e giocheranno solo per l’onore. Sarà comunque una bella occasione per vedere in campo diversi giovani interessanti convocati da coach Meo Sacchetti come Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e in streaming sulle piattaforme SkyGO e NowTV. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro. IL programma DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’Italscenderà in campoalle 15.30 contro ladelin un match valido per lea Euro. Gli azzurri, in quanto l’è uno dei paesi che ospiterà la rassegna continentale, hanno già il pass per la prossima fase e giocheranno solo per l’onore. Sarà comunque una bella occasione per vedere in campo diversi giovani interessanti convocati da coach Meo Sacchetti come Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 e insulle piattaforme SkyGO e NowTV. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti costanti dandovi così l’opportunità di non perdervi nemmeno un canestro. ILDI ...

RadioAirplay_it : #venereemarte di @takagibeatz e @MrKetra @mengonimarco e @FrahQuintale è trasmesso dalle #radio di 19 paesi del mon… - Donatel65682407 : RT @RadioAirplay_it: #venereemarte di @takagibeatz e @MrKetra @mengonimarco e @FrahQuintale è trasmesso dalle #radio di 19 paesi del mondo… - Anna73796113 : RT @RadioAirplay_it: #venereemarte di @takagibeatz e @MrKetra @mengonimarco e @FrahQuintale è trasmesso dalle #radio di 19 paesi del mondo… - OA_Sport : Basket, l’Italia va a caccia di un doppio successo contro la Macedonia del Nord - FrancescoCaldi : Questo governo non è una Macedonia come in tanti scherzosamente in questi giorni lo hanno definito ma è la massima… -