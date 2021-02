Italia-Macedonia del Nord: data, orario, tv e diretta streaming basket qualificazioni Europei 2022 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Italia e Macedonia del Nord recuperano sul campo neutro di Perm il match del gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri da imbattuti con tre successi in tre gare giocate, si approcciano da favoriti all’incontro con la nazionale dell’est che finora ha incassato solo sconfitte. Giovedì 18 febbraio alle ore 15.30 inizierà la sfida che sarà trasmessa su Sky Sport Uno in esclusiva tv ed in live streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)delrecuperano sul campo neutro di Perm il match del gruppo B delleagli. Gli azzurri da imbattuti con tre successi in tre gare giocate, si approcciano da favoriti all’incontro con la nazionale dell’est che finora ha incassato solo sconfitte. Giovedì 18 febbraio alle ore 15.30 inizierà la sfida che sarà trasmessa su Sky Sport Uno in esclusiva tv ed in livesu Sky Go. SportFace.

