ISRAELE, DOPO IL PASSAPORTO SANITARIO VERSO L’OBBLIGO VACCINALE PER LAVORARE (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il ministro della Sanità israeliano ha confermato che il paese ha in programma di impedire alle persone non vaccinate di svolgere determinati lavori, ma non è riuscito a elaborare quali potrebbero essere, aggiungendo che chiunque venga sorpreso a falsificare i certificati della vaccinazione sarà incarcerato. “Presto ci saranno lavori in cui, per poter LAVORARE, i proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il ministro della Sanità israeliano ha confermato che il paese ha in programma di impedire alle persone non vaccinate di svolgere determinati lavori, ma non è riuscito a elaborare quali potrebbero essere, aggiungendo che chiunque venga sorpreso a falsificare i certificati della vaccinazione sarà incarcerato. “Presto ci saranno lavori in cui, per poter, i proviene da Database Italia.

lorepregliasco : Grafici belli da vedere: quelli che riguardano le ospedalizzazioni in Israele dopo l'inizio delle vaccinazioni - WRicciardi : @RobertoBurioni @IleP Caro Roberto Israele e’ arrivato alla possibilità di vaccinare in massa dopo essersi pentito… - __Naglfar : RT @SimonaSr29: Vaccini in Israele, casi scesi del 94% dopo il siero. Burioni: «Dobbiamo svegliarci» - Gandalf1948 : RT @ilmessaggeroit: Vaccini in Israele, casi scesi del 94% dopo il siero. Burioni: «Stiamo facendo schifo: svegliamoci» - stedn3 : RT @romacityfest: Questa telefonata immaginaria, che ci ha fatto sognare, l'abbiamo vista a #CinemaAlMAXXI, nel 2018. #Caramel è il primo f… -