Isola dei Famosi 2021 | il fidanzato di Lory Del Santo è nel cast

C'è attesa generale per L'Isola dei Famosi 2021, che, salvo cambiamenti repentini nel palinsesto di Canale 5, andrà in onda a partire da marzo 2021, e sulla quale emerge ora il primo concorrente ufficializzato nel cast. Si tratta di Marco Cucolo, fidanzato storico di Lory Del Santo, che ha la metà degli anni della ex gieffina vip. A rivelare l'ingaggio di Cucolo nel cast dei nuovi naufraghi è un direttore di giornale italiano, che nella sua rivelazione ha raccontato un aneddoto che rimanda ad una nevrosi di cui soffre il giovane vip. Intanto, emergono inoltre delle nuove indiscrezioni per ciò che concerne gli opinionisti e l'inviato dell'attesa Isola.

