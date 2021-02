Intesa tra Provincia, ASI, comune e industrie per la San Giorgio la Molara – ss 90 bis (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPieno accordo per la revisione progettuale della costruenda strada Provinciale n. 44 collegante San Giorgio la Molara alla Statale 90 bis nei pressi di Benevento in contrada Ponte Valentino. Provincia, comune di Paduli, Area di sviluppo industriale e Pastificio Rummo hanno raggiunto un’Intesa di massima sulla rettifica del tracciato di questa arteria destinata a collegare il comune fortorino con la periferia del capoluogo in corrispondenza dell’agglomerato industriale, consentendo di rompere l’isolamento dell’area montana e di offrire un asse importante a supporto delle Aziende dell’area. La riunione, convocata dal Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, aveva per tema la ripresa della programmazione di uno dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPieno accordo per la revisione progettuale della costruenda stradale n. 44 collegante Sanlaalla Statale 90 bis nei pressi di Benevento in contrada Ponte Valentino.di Paduli, Area di sviluppo industriale e Pastificio Rummo hanno raggiunto un’di massima sulla rettifica del tracciato di questa arteria destinata a collegare ilfortorino con la periferia del capoluogo in corrispondenza dell’agglomerato industriale, consentendo di rompere l’isolamento dell’area montana e di offrire un asse importante a supporto delle Aziende dell’area. La riunione, convocata dal Presidente della, Antonio Di Maria, aveva per tema la ripresa della programmazione di uno dei ...

