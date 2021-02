Inter, Suning trova la strada alternativa alla cessione della maggioranza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non più così scontata la cessione dell’Inter da parte di Suning L’Inter cerca risposte importanti sul suo futuro, in particolare su quello societario. Suning in questo senso, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe trovato una strada alternativa alla cessione del pacchetto di maggioranza. “Serve una cifra compresa tra 200 e 250 milioni fino a fine stagione e la strada preferita è quella di un finanziamento che permetta al gruppo cinese di superare il momento restando azionista di maggioranza”. “Per questo gli Zhang da un po’ trattano con Bain Capital: è un fondo di debito che potrebbe garantire altri prestiti per arrivare a fine anno”. L'articolo proviene ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non più così scontata ladell’da parte diL’cerca risposte importanti sul suo futuro, in particolare su quello societario.in questo senso, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbeto unadel pacchetto di. “Serve una cifra compresa tra 200 e 250 milioni fino a fine stagione e lapreferita è quella di un finanziamento che permetta al gruppo cinese di superare il momento restando azionista di”. “Per questo gli Zhang da un po’ trattano con Bain Capital: è un fondo di debito che potrebbe garantire altri prestiti per arrivare a fine anno”. L'articolo proviene ...

_intermagazine : Inter, Suning trova la strada alternativa alla cessione della maggioranza - NackaSkoglund89 : Suning pur di non mollare e speculare sull'Inter chiede a Bain Capital di rifinanziare il bond di 400 mln più 200 m… - it_inter : La strada preferita di #Suning è quella di un finanziamento restando azionista di maggioranza, serve una cifra comp… - interliveit : ??#Suning, no alla cessione dell'#Inter: trattativa con il fondo #BainCapital per un prestito. Servono con urgenza 2… - SpazioInter : TS - Cessione Inter, Suning irritati: i rallentamenti sul progetto stadio influenzeranno il prezzo di vendita -… -