Inter, Cruz: “Ibrahimovic si sente superiore, ma i suoi piedi gli permettono di farlo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Julio Cruz, beniamino dei tifosi dell'Inter ha parlato nel corso del programma Espn FShow, raccontando alcuni rapporti con i suoi ex compagni dei tempi in nerazzurro: "Luis Figo è una persona fantastica, come sua moglie e i figli. Abbiamo condiviso molte cose insieme. Anche Zlatan Ibrahimovic era una personalità molto forte, però credo che sia conscio della sua forza e si senta superiore agli altri. Ed è vero che ha un piede non comune nel mondo del calcio. Penso poi a Patrick Vieira, era veramente elegante quando scendeva in campo, riusciva a tracciare tutte le traiettorie grazie alla sua grande tecnica".caption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="1024" Zlatan Ibrahimovic Milan (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Julio, beniamino dei tifosi dell'ha parlato nel corso del programma Espn FShow, raccontando alcuni rapporti con iex compagni dei tempi in nerazzurro: "Luis Figo è una persona fantastica, come sua moglie e i figli. Abbiamo condiviso molte cose insieme. Anche Zlatanera una personalità molto forte, però credo che sia conscio della sua forza e si sentaagli altri. Ed è vero che ha un piede non comune nel mondo del calcio. Penso poi a Patrick Vieira, era veramente elegante quando scendeva in campo, riusciva a tracciare tutte le traiettorie grazie alla sua grande tecnica".caption id="attachment 1090729" align="alignnone" width="1024" ZlatanMilan (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

