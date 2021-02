Inter, affaticamento muscolare per Sensi: a rischio il derby con il Milan (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c’è pace per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter, nel corso dell’allenamento odierno, ha riportato un affaticamento muscolare che lo ha costretto allo stop. Nei prossimi giorni, come riporta Sky Sport, verranno valutate le sue condizioni: sembra molto difficile che l’ex giocatore del Sassuolo possa prendere parte al derby di domenica contro il Milan, big match valevole per la ventitreesima giornata del campionato. Sensi in questa stagione non è mai riuscito a trovare continuità falcidiato dai problemi fisici e di tenuta. Antonio Conte invece proverà a recuperare in extremis Arturo Vidal, anche se a centrocampo, insieme a Brozovic e Barella, il favorito è Cristian Eriksen. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non c’è pace per Stefano. Il centrocampista dell’, nel corso dell’allenamento odierno, ha riportato unche lo ha costretto allo stop. Nei prossimi giorni, come riporta Sky Sport, verranno valutate le sue condizioni: sembra molto difficile che l’ex giocatore del Sassuolo possa prendere parte aldi domenica contro il, big match valevole per la ventitreesima giornata del campionato.in questa stagione non è mai riuscito a trovare continuità falcidiato dai problemi fisici e di tenuta. Antonio Conte invece proverà a recuperare in extremis Arturo Vidal, anche se a centrocampo, insieme a Brozovic e Barella, il favorito è Cristian Eriksen. SportFace.

Glongari : #Inter affaticamento muscolare per Stefano #Sensi. A rischio la sua presenza in vista del #Derby. - mattiamaestri46 : RT @marifcinter: #Inter, affaticamento muscolare per Stefano Sensi: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni - #SkySport - Eamlaen : RT @marifcinter: #Inter, affaticamento muscolare per Stefano Sensi: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni - #SkySport - fontafrancesco1 : Test contro la Vis Nova Giussano ad Appiano Gentile: 14-0 con poker di #Sanchez e tris di #Gagliardini. Affaticamen… - ElTrattore : RT @marifcinter: #Inter, affaticamento muscolare per Stefano Sensi: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni - #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Inter affaticamento Inter, affaticamento muscolare per Sensi: derby a rischio 2 Arrivano cattive notizie riguardo alla situazione fisica di Stefano Sensi: secondo quanto riportato da Sky infatti, il centrocampista dell' Inter è rimasto vittima di un affaticamento muscolare e rischia di saltare il derby. Da valutare, in vista della stracittadina di domenica contro il Milan, anche le condizioni di Arturo Vidal.

Bonucci infortunio, Juve in ansia: ecco quando può tornare A causa di un affaticamento ha già saltato il ritorno di Coppa Italia con l'Inter e la trasferta in casa del Napoli. Con altri venti giorni di stop saluterebbe gli incontri di campionato contro ...

Inter, affaticamento muscolare per Sensi: derby a rischio Calciomercato.com Inter, tegola in vista del derby a centrocampo: ecco di chi si tratta Una tegola pesante per Antonio Conte Tegola a centrocampo per l’Inter in vista del derby. Come riportato da Sky Sport, Stefano Sensi avrebbe accusato un affaticamento muscolare in allenamento e ...

Inter, Sensi ancora problemi muscolari. Le ultime sugli infortunati Stefano Sensi verso il forfait, il centrocampista potrebbe non farcela in vista di Milan-Inter. Vidal ancora da valutare.

2 Arrivano cattive notizie riguardo alla situazione fisica di Stefano Sensi: secondo quanto riportato da Sky infatti, il centrocampista dell'è rimasto vittima di unmuscolare e rischia di saltare il derby. Da valutare, in vista della stracittadina di domenica contro il Milan, anche le condizioni di Arturo Vidal.A causa di unha già saltato il ritorno di Coppa Italia con l'e la trasferta in casa del Napoli. Con altri venti giorni di stop saluterebbe gli incontri di campionato contro ...Una tegola pesante per Antonio Conte Tegola a centrocampo per l’Inter in vista del derby. Come riportato da Sky Sport, Stefano Sensi avrebbe accusato un affaticamento muscolare in allenamento e ...Stefano Sensi verso il forfait, il centrocampista potrebbe non farcela in vista di Milan-Inter. Vidal ancora da valutare.