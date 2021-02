“Inserire il docente di Educazione Fisica di ruolo alla scuola primaria”, manifestazione Cism il 20 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Comunicato Cism - Sabato 20 febbraio, in piazza Montecitorio a Roma, si terrà un sit-in del Comitato Italiano Scienze Motorie, per protestare sulla mancata nomina di un ministro dello Sport, per la riforma dello Sport che rischia di decadere il 28 febbraio ed anche per l'inserimento dell'insegnante di Educazione motoria nella scuola primaria e dell'infanzia L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Comunicato- Sabato 20, in piazza Montecitorio a Roma, si terrà un sit-in del Comitato Italiano Scienze Motorie, per protestare sulla mancata nomina di un ministro dello Sport, per la riforma dello Sport che rischia di decadere il 28ed anche per l'inserimento dell'insegnante dimotoria nellae dell'infanzia L'articolo .

itsabtthesun : Mi hanno sminchiato il corso con la docente estera e ora non so cosa inserire al 2 semestre come esame a scelta. Bene. Che voglia di crepare -