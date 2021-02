Insegnare italiano, storia e geografia nella scuola scuola secondaria di I grado, ciclo di webinar gratuiti organizzati da DeA Scuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) È in partenza il nuovo ciclo di webinar gratuiti organizzati da DeA Scuola e rivolti ai docenti di italiano, storia e geografia nella Scuola Scuola secondaria di I grado. L’obiettivo è fornire spunti, indicazioni e suggerimenti pratici su come impostare la Didattica Digitale Integrata. Iscriviti subito: http://bit.ly/italianoIgr Il primo incontro “Lezione di storia capovolta con L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) È in partenza il nuovodida DeAe rivolti ai docenti didi I. L’obiettivo è fornire spunti, indicazioni e suggerimenti pratici su come impostare la Didattica Digitale Integrata. Iscriviti subito: http://bit.ly/Igr Il primo incontro “Lezione dicapovolta con L'articolo .

ConteRetweet : @NucciottiLuca Sì, c'erano e ci sono ottimi istituti tecnici. Conosco tanta gente che sceglie di insegnare italiano… - cestlaviemacher : @jheewells Ci vieni ad insegnare tu l'italiano? No, chiedo. ?? - luigi_spro : @trash_italiano Mi fa troppo ridere chi dice che esce falsato! Ma volete insegnare a trash_italiano come fare comun… - I_Balocco : “Italiano in pillole”: un modo semplice e veloce per insegnare la lingua agli stranieri - eurocultura : ?? Ultimi 50 posti per insegnare italiano online. Nell'ultimo mese 200 italiani hanno già iniziato a insegnare la l… -