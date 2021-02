Inizia la scissione nel Movimento 5 stelle, cacciati i senatori che hanno votato no a Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inizia la scissione nel Movimento Cinquestelle. La votazione sulla fiducia al governo di Mario Draghi di ieri sera al Senato apre ufficialmente lo psicodramma nel Movimento 5 stelle. Nel Movimento 5 stelle ormai era stata metabolizzata l'idea che il gruppo avrebbe perso altri pezzi con il voto di fiducia al governo di Mario Draghi. "Se ne andranno o saranno costretti a farlo i 15 portavoce che hanno votato no in Senato all'ex Bce" avevano annunciato dalla base grillina alla vigilia del voto. I nomi gia certi erano Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio De Micco, Silvana Giannuzzi, Bianca Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021)lanelCinque. La votazione sulla fiducia al governo di Mariodi ieri sera al Senato apre ufficialmente lo psicodramma nel. Nelormai era stata metabolizzata l'idea che il gruppo avrebbe perso altri pezzi con il voto di fiducia al governo di Mario. "Se ne andranno o saranno costretti a farlo i 15 portavoce cheno in Senato all'ex Bce" avevano annunciato dalla base grillina alla vigilia del voto. I nomi gia certi erano Rosa Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Fabio De Micco, Silvana Giannuzzi, Bianca Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Barbara Lezzi, ...

ilriformista : Il 'verdetto' di @vitocrimi dopo la #fiduciadraghi di ieri: il @Mov5Stelle verso la scissione - frenkevita : RT @OrNella645587: Come si fa ad espellere l'anima? Resterebbe solo un corpo senza vita - OrNella645587 : Come si fa ad espellere l'anima? Resterebbe solo un corpo senza vita - cclatwe : Qui siamo oltre la mossa del cavallo?? (sempre in attesa dello scacco matto che io intravedo al massimo entro due an… - DarioPanzac89 : RT @ilriformista: Il 'verdetto' di @vitocrimi dopo la #fiduciadraghi di ieri: il @Mov5Stelle verso la scissione -