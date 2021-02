Infortunio Tolisso | guai per il Bayern Monaco Le condizioni verso la Lazio

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ancora problemi fisici per ilin vista degli ottavi di Champions League contro la: ecco le sueIldeve fare i conti con una rosa che sta affrontando alcuni problemi in vista della gara in Champions League contro la. Dopo l’assenza di Pavard causa Covid, si ferma anche Corentin. Secondo quanto riportato dalla BILD, il centrocampista francese si sarebbe fatto male in allenamento. Scontate le sue assenze contro Eintracht Francoforte e. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Tolisso

Calcio News 24

Ancora problemi fisici per il Bayern Monaco in vista degli ottavi di Champions League contro la Lazio: ecco le sue ...L'altro nome caldo su cui si è parlato nel contatto italo - tedesco è quello di Corentin. ... anche perché penalizzato da un, e in questa stagione stenta a trovare spazio. ...Ancora problemi fisici per il Bayern Monaco in vista degli ottavi di Champions League contro la Lazio: ecco le sue condizioni ...Periodo delicato per il tecnico del Bayern Hans-Dieter Flick, che dopo Pavard e Douglas Costa dovranno fare a meno anche di Tolisso ...