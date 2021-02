Inchiesta mascherine, l’Italia del Covid è una preda ideale per l’economia criminale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emergenza che vai business che trovi e anche il Covid-19 non sembra costituire eccezione. Nel corso di questo ultimo anno terribile si sono moltiplicate le indagini, gli arresti e gli scandali per la corruzione e il malaffare che hanno accompagnato nell’ombra uno dei momenti più difficili per il paese. Nulla di nuovo, una storia già vista quando c’era da fare i conti con la ricostruzione post terremoti, alluvioni o simili, che a differenza di allora ha però oggi una dimensione nazionale e diffusa e non più semplicemente locale e circostanziata. (foto: Aleksandr Zubkov/Getty Images)L’ultima vicenda ha a che fare con traffico di influenze illecite, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio. Sono i capi d’accusa nei confronti di otto persone nell’ambito dell’Inchiesta romana sulla commercializzazione di mascherine, che ha portato anche ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) Emergenza che vai business che trovi e anche il-19 non sembra costituire eccezione. Nel corso di questo ultimo anno terribile si sono moltiplicate le indagini, gli arresti e gli scandali per la corruzione e il malaffare che hanno accompagnato nell’ombra uno dei momenti più difficili per il paese. Nulla di nuovo, una storia già vista quando c’era da fare i conti con la ricostruzione post terremoti, alluvioni o simili, che a differenza di allora ha però oggi una dimensione nazionale e diffusa e non più semplicemente locale e circostanziata. (foto: Aleksandr Zubkov/Getty Images)L’ultima vicenda ha a che fare con traffico di influenze illecite, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio. Sono i capi d’accusa nei confronti di otto persone nell’ambito dell’romana sulla commercializzazione di, che ha portato anche ...

