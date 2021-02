In Sardegna torna l’incubo ‘blue tongue’: stop alla movimentazione di animali (Di giovedì 18 febbraio 2021) CAGLIARI – A distanza di otto mesi dall’ultimo blocco, in quasi tutta la Sardegna -a esclusione del sassarese e della Gallura- è nuovamente scattato lo stop alla movimentazione degli animali da allevamento a causa della blue tongue. A lanciare l’allarme è la Coldiretti Nuoro Ogliastra, evidenziando le gravi conseguenze economiche che graveranno sulle aziende zootecniche che avevano ottenuto lo sblocco lo scorso maggio. “Per movimentare gli animali dai territori soggetti a restrizione, gli allevatori dovranno prima sottoporli all’esame del sangue per la Pcr, con un costo di 25 euro a capo– dice il direttore di Coldiretti Nu-Og, Alessandro Serra-. È necessario evitare altri due anni di ulteriori sofferenze ad un comparto che tra mille difficoltà cerca di migliorarsi e crescere. Questo provvedimento è un grosso freno che si traduce in un rallentamento delle movimentazioni e in un pesante aggravio dei costi per gli allevatori”. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) CAGLIARI – A distanza di otto mesi dall’ultimo blocco, in quasi tutta la Sardegna -a esclusione del sassarese e della Gallura- è nuovamente scattato lo stop alla movimentazione degli animali da allevamento a causa della blue tongue. A lanciare l’allarme è la Coldiretti Nuoro Ogliastra, evidenziando le gravi conseguenze economiche che graveranno sulle aziende zootecniche che avevano ottenuto lo sblocco lo scorso maggio. “Per movimentare gli animali dai territori soggetti a restrizione, gli allevatori dovranno prima sottoporli all’esame del sangue per la Pcr, con un costo di 25 euro a capo– dice il direttore di Coldiretti Nu-Og, Alessandro Serra-. È necessario evitare altri due anni di ulteriori sofferenze ad un comparto che tra mille difficoltà cerca di migliorarsi e crescere. Questo provvedimento è un grosso freno che si traduce in un rallentamento delle movimentazioni e in un pesante aggravio dei costi per gli allevatori”.

