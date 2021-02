In Nuova Zelanda gli assorbenti saranno distribuiti gratuitamente nelle scuole (Di giovedì 18 febbraio 2021) (foto: Hagen Hopkins/Getty Images)Da giugno 2021, tutte le scuole della Nuova Zelanda forniranno gratuitamente assorbenti e altri prodotti per l’igiene mestruale alle studentesse. La decisione delle autorità neozelandesi è stata confermata ieri dalla premier Jacinda Ardern. Il provvedimento è un importante passo avanti nella tutela della salute femminile e rispetto alle politiche volte al raggiungimento della parità di genere. Da diversi anni, riporta il Guardian, dirigenti scolastici e associazioni di contrasto alla povertà hanno fatto pressioni sul governo per ottenere questo risultato. Infatti, per molte studentesse, non aver accesso a prodotti di questo tipo significa non poter andare a scuola durante i giorni di ciclo mestruale. Le autorità scolastiche delle aree più povere del paese hanno anche ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) (foto: Hagen Hopkins/Getty Images)Da giugno 2021, tutte ledellafornirannoe altri prodotti per l’igiene mestruale alle studentesse. La decisione delle autorità neozelandesi è stata confermata ieri dalla premier Jacinda Ardern. Il provvedimento è un importante passo avanti nella tutela della salute femminile e rispetto alle politiche volte al raggiungimento della parità di genere. Da diversi anni, riporta il Guardian, dirigenti scolastici e associazioni di contrasto alla povertà hanno fatto pressioni sul governo per ottenere questo risultato. Infatti, per molte studentesse, non aver accesso a prodotti di questo tipo significa non poter andare a scuola durante i giorni di ciclo mestruale. Le autorità scolastiche delle aree più povere del paese hanno anche ...

