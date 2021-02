In mostra a Brera 'Le Fantasie' di Mafai, 22 quadri contro il nazifascismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - In mostra alla Pinacoteca di Brera 'Le Fantasie' di Mario Mafai, 22 dipinti che sono stati donati al museo nel 2018 da Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. I visitatori possono ammirare un'intera parete della sala 18 dedicata a questa straordinaria raccolta: un progetto, a cura di Alessandra Quarto e Marco Carminati che diventera? poi un documentario fruibile dal 29 marzo sulla piattaforma Brera Plus+. Le Fantasie, un ciclo di dipinti di denuncia al nazifascismo, donate da Aldo Bassetti, faranno parte della collezione di arte moderna che sara? ospitata a Palazzo Citterio, futuro Brera Modern. In attesa di questo trasferimento, la Pinacoteca ha esposto le 22 tavolette per rendere omaggio all'ingegnere Aldo Bassetti, ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Inalla Pinacoteca di'Le' di Mario Mafai, 22 dipinti che sono stati donati al museo nel 2018 da Aldo Bassetti, presidente degli Amici didal 2007 al 2020. I visitatori possono ammirare un'intera parete della sala 18 dedicata a questa straordinaria raccolta: un progetto, a cura di Alessandra Quarto e Marco Carminati che diventera? poi un documentario fruibile dal 29 marzo sulla piattaformaPlus+. Le, un ciclo di dipinti di denuncia al, donate da Aldo Bassetti, faranno parte della collezione di arte moderna che sara? ospitata a Palazzo Citterio, futuroModern. In attesa di questo trasferimento, la Pinacoteca ha esposto le 22 tavolette per rendere omaggio all'ingegnere Aldo Bassetti, ...

sulsitodisimone : In mostra a Brera 'Le Fantasie' di Mafai, 22 quadri contro il nazifascismo - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: A Brera in mostra le Fantasie di Mafai contro orrori fascismo Via @Agenzia_Ansa - BnB_Ferroviere : A Brera in mostra le Fantasie di Mafai contro orrori fascismo Via @Agenzia_Ansa - eventiatmilano : A Brera in mostra le Fantasie di Mafai contro orrori fascismo Via @Agenzia_Ansa - milanomagazine : Milano, in mostra Le Fantasie di Mario Rafai alla Pinacoteca di Brera - -

Ultime Notizie dalla rete : mostra Brera A Brera le Fantasie di Mafai contro orrori fascismo Sono in mostra da oggi a Brera Le Fantasie di Mario Mafai, 22 dipinti donati al museo nel 2018 dall'ingegner Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. Le Fantasie - tavolette dipinte ...

Mostre: 25mila spettatori per Polittico Griffoni a Bologna Le 16 tavole tornano così ai Musei proprietari (National Gallery di Londra, Pinacoteca di Brera di ... 'La riscoperta di un capolavoro' è anche la prima mostra di Genus Bononiae di cui resta un prodotto ...

Milano zona gialla, riaprono musei e mostre. Ecco cosa vedere IL GIORNO In mostra a Brera 'Le Fantasie' di Mafai, 22 quadri contro il nazifascismo AGI - In mostra alla Pinacoteca di Brera 'Le Fantasie' di Mario Mafai, 22 dipinti che sono stati donati al museo nel 2018 da Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. I ...

Mario Mafai – Le Fantasie Una donazione dell’Ing. Aldo Bassetti, oggi esposta in sala 18 ma che dal 29 marzo si arricchirà di maggiori contenuti diventando un documentario su Brera Plus+ Dal 17 febbraio alla Pinacoteca di Brer ...

Sono inda oggi aLe Fantasie di Mario Mafai, 22 dipinti donati al museo nel 2018 dall'ingegner Aldo Bassetti, presidente degli Amici didal 2007 al 2020. Le Fantasie - tavolette dipinte ...Le 16 tavole tornano così ai Musei proprietari (National Gallery di Londra, Pinacoteca didi ... 'La riscoperta di un capolavoro' è anche la primadi Genus Bononiae di cui resta un prodotto ...AGI - In mostra alla Pinacoteca di Brera 'Le Fantasie' di Mario Mafai, 22 dipinti che sono stati donati al museo nel 2018 da Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. I ...Una donazione dell’Ing. Aldo Bassetti, oggi esposta in sala 18 ma che dal 29 marzo si arricchirà di maggiori contenuti diventando un documentario su Brera Plus+ Dal 17 febbraio alla Pinacoteca di Brer ...