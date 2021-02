In Italia cala il numero dei matrimoni | ma anche quello dei divorzi

Ultime Notizie dalla rete : Italia cala

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...il numero dei casi attualmente positivi (393.686 vs 413.967), quello delle persone in ... "anche questa settimana, nonostante i dati riflettano i contagi avvenuti in un'tinta di rosso e ...Se al contrario il T - note, l'euro - dollaro può anche rimanere stabile, l'oro rimbalza e le ... L'effetto Draghi ha fatto sì che, siccome l'oggi si accompagna ad una figura super credibile ...Calano di 4.822 unità i positivi al Covid in Italia in base al resoconto relativo alla giornata di ieri, 17 febbraio, stilato dal Ministero della Salute. L’andamento dei contagi a livello nazionale da ...Cresce il prodotto Passione Italia by Sporting Vacanze che lancia sul mercato il Cala Cuncheddi Hotel di Capo Ceraso in Sardegna, struttura 4 stelle situata a soli 20 metri dalla spiaggia di Li [...] ...