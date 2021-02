In Europa League sorridono Roma e Milan. Al Napoli servirà un'impresa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è chiusa l'andata dei sedicesimi di Europa League che vedeva impegnate tre squadre italiane. La Roma di Fonseca ha vinto per 2-0 sul campo del Braga e all'Olimpico dovrà difendere questo vantaggio. Il Milan torna da Belgrado con un punto prezioso ma il pareggio in extremis della Stella rossa grida vendetta. Serata difficilissima per il Napoli, sconfitto 2-0 in casa del Granada. Al ritorno, contro gli andalusi, i ragazzi di Gattuso sono ccostretti a una disperata rimonta. Milan ripreso nel recupero Il Milan si vede ripreso nei minuti di recupero a Belgrado, e finisce 2 a 2 la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Un pari in trasferta che fa ben sperare per la squadra italiana. Il ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è chiusa l'andata dei sedicesimi diche vedeva impegnate tre squadre italiane. Ladi Fonseca ha vinto per 2-0 sul campo del Braga e all'Olimpico dovrà difendere questo vantaggio. Iltorna da Belgrado con un punto prezioso ma il pareggio in extremis della Stella rossa grida vendetta. Serata difficilissima per il, sconfitto 2-0 in casa del Granada. Al ritorno, contro gli andalusi, i ragazzi di Gattuso sono ccostretti a una disperata rimonta.ripreso nel recupero Ilsi vede ripreso nei minuti di recupero a Belgrado, e finisce 2 a 2 la gara di andata dei sedicesimi di finale dicontro la Stella Rossa. Un pari in trasferta che fa ben sperare per la squadra italiana. Il ...

