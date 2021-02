In arrivo su Netflix un film sulla vita di Roberto Baggio (Di giovedì 18 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Nel giorno del suo 54esimo compleanno, arriva la conferma di una notizia che i fan attendevano da molto tempo: il film su Roberto Baggio arriverà molto presto e sarà diffuso da Netflix. La piattaforma streaming, infatti, ha rilasciato alcune informazioni su questa produzione che andrà ripercorrere la carriera dei uno dei calciatori più famosi e talentuosi dello sport italiano. S’intitolerà Il divin codino e, secondo la sinossi, ufficiale, si tratterà di una “cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni dei suoi allenatori“. Per ora la pagina provvisoria sul catalogo Netflix indica che il titoli è in arrivo prossimamente, ma non ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) (foto: Getty Images)Nel giorno del suo 54esimo compleanno, arriva la conferma di una notizia che i fan attendevano da molto tempo: ilsuarriverà molto presto e sarà diffuso da. La piattaforma streaming, infatti, ha rilasciato alcune informazioni su questa produzione che andrà ripercorrere la carriera dei uno dei calciatori più famosi e talentuosi dello sport italiano. S’intitolerà Il divin codino e, secondo la sinossi, ufficiale, si tratterà di una “cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcioche include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni dei suoi allenatori“. Per ora la pagina provvisoria sul catalogoindica che il titoli è inprossimamente, ma non ...

