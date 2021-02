In Argentina si marcia contro il ‘femminicidio di Stato’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) In questi giorni l’Argentina è attraversata da grandi mobilitazioni spinte dai movimenti femministi che chiedono giustizia per Ursula Bahillo, solo 18 anni, uccisa dal poliziotto Matías Ezequiel Martínez. Al grido di Justicia Por Ursula (“giustizia per Ursula”) migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città argentine (con una marcia nazionale il 17 febbraio) contro quello che definiscono un “femminicidio di Stato”. Martínez ha ucciso la giovane, originaria della città di Rojas, con 15 pugnalate, un delitto efferato consumato la sera di lunedì 8 febbraio. Il corpo di Ursula è stato trovato in un campo, la stessa notte di lunedì, a 13 km da Rojas (a nord est di Buenos Aires) e subito si è pensato al suo ex ragazzo, il poliziotto di 25 anni che vessava la giovane ormai da tempo. Ursula aveva già fatto denunce alla polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) In questi giorni l’è attraversata da grandi mobilitazioni spinte dai movimenti femministi che chiedono giustizia per Ursula Bahillo, solo 18 anni, uccisa dal poliziotto Matías Ezequiel Martínez. Al grido di Justicia Por Ursula (“giustizia per Ursula”) migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città argentine (con unanazionale il 17 febbraio)quello che definiscono un “femminicidio di Stato”. Martínez ha ucciso la giovane, originaria della città di Rojas, con 15 pugnalate, un delitto efferato consumato la sera di lunedì 8 febbraio. Il corpo di Ursula è stato trovato in un campo, la stessa notte di lunedì, a 13 km da Rojas (a nord est di Buenos Aires) e subito si è pensato al suo ex ragazzo, il poliziotto di 25 anni che vessava la giovane ormai da tempo. Ursula aveva già fatto denunce alla polizia ...

ilfattoblog : In Argentina si marcia contro il ‘femminicidio di Stato’ - clikservernet : In Argentina si marcia contro il ‘femminicidio di Stato’ - Noovyis : (In Argentina si marcia contro il ‘femminicidio di Stato’) Playhitmusic - - Patrizia63 : RT @GenCar5: Oggi la grande marcia femminista in #Argentina contro la violenza maschilista. 44 #femminicidi in 45 giorni è sostanzialmente… - Anna_Bondy : RT @GenCar5: Oggi la grande marcia femminista in #Argentina contro la violenza maschilista. 44 #femminicidi in 45 giorni è sostanzialmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina marcia Governo Draghi: oggi e ieri, parallelismi e differenze Allora Mussolini - dopo il golpe della Marcia su Roma - formò una squadra di ministri composta da 3 ... E poi gli eventuali sottosegretari: "Argentina Altobelli, organizzatrice lavoratrici nei capi, ...

Una Vita/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: José denuncia Carchano ...non solo in Spagna ma anche in Argentina e in Portogallo, decide di denunciare Carchano nel tentativo di impedire la diffusione del film. Santiago decide di organizzare una serata speciale per Marcia,...

In Argentina si marcia contro il ‘femminicidio di Stato’ Il Fatto Quotidiano Una Vita, anticipazioni 18 febbraio: paure e sospetti Marcia si renderà conto che Santiago non ricorda particolari del loro passato insieme in Brasile e sarà sempre più inquieta e (...) ...

Una vita anticipazioni: chi è davvero Santiago? Tutti i dubbi di Marcia E alla fine Santiago sembra avere davvero il coltello dalla parte del manico con Genoveva che non riesce a convincerlo a lasciare la Spagna. La missione per la donna si complica sempre di più visto ch ...

Allora Mussolini - dopo il golpe dellasu Roma - formò una squadra di ministri composta da 3 ... E poi gli eventuali sottosegretari: "Altobelli, organizzatrice lavoratrici nei capi, ......non solo in Spagna ma anche ine in Portogallo, decide di denunciare Carchano nel tentativo di impedire la diffusione del film. Santiago decide di organizzare una serata speciale per,...Marcia si renderà conto che Santiago non ricorda particolari del loro passato insieme in Brasile e sarà sempre più inquieta e (...) ...E alla fine Santiago sembra avere davvero il coltello dalla parte del manico con Genoveva che non riesce a convincerlo a lasciare la Spagna. La missione per la donna si complica sempre di più visto ch ...