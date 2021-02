Imprenditore cerca personale, ma "nessuno vuole perdere il reddito di cittadinanza" (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da settimane un Imprenditore di Corigliano-Rossano cerca due tecnici informatici da inserire nel proprio organico e ha interessato a tale scopo il Centro per l’Impiego locale e gli istituti tecnici superiori, oltre ad avere pubblicizzato l’offerta sui social. A rispondere, però, sono stati in pochi e con delle richieste inaccettabili.“Posso lavorare ma in ‘nero’, perché non voglio perdere il reddito di cittadinanza”, oppure “se mi date il doppio del sussidio vengo a lavorare per voi”. Sono queste alcune delle risposte che l’Imprenditore ha ricevuto da chi si è reso disponibile a ricoprire l’incarico.“Sono sconcertato - ha spiegato il titolare dell’azienda - dalle risposte che ho avuto e questo mi fa capire che non è un problema di mancanza di lavoro, ma di una logica assistenziale che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da settimane undi Corigliano-Rossanodue tecnici informatici da inserire nel proprio organico e ha interessato a tale scopo il Centro per l’Impiego locale e gli istituti tecnici superiori, oltre ad avere pubblicizzato l’offerta sui social. A rispondere, però, sono stati in pochi e con delle richieste inaccettabili.“Posso lavorare ma in ‘nero’, perché non voglioildi”, oppure “se mi date il doppio del sussidio vengo a lavorare per voi”. Sono queste alcune delle risposte che l’ha ricevuto da chi si è reso disponibile a ricoprire l’incarico.“Sono sconcertato - ha spiegato il titolare dell’azienda - dalle risposte che ho avuto e questo mi fa capire che non è un problema di mancanza di lavoro, ma di una logica assistenziale che ...

