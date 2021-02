Il vaccino Pfizer protegge anche dalle infezioni, secondo studio isreaeliano – Tra Immunità sterilizzante e da malattia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il vaccino Pfizer protegge anche dalle infezioni è una notizia ottima, ma non così scontata. Ricorderete come sin dagli inizi non solo della campagna vaccinale, ma dei test di fase tre sui primi candidati vaccini commercializzabili il grande dilemma è stato uno solo. Ovvero la differenza tra Immunità sterilizzante o Immunità da malattia. Lo studio israeliano che parla per il vaccino Pfizer di Immunità sterilizzante è per questo un grande passo in avanti. I vaccini conferiscono Immunità sterilizzante o Immunità da malattia? La differenza non è peregrina: un ... Leggi su bufale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilè una notizia ottima, ma non così scontata. Ricorderete come sin dagli inizi non solo della campagna vaccinale, ma dei test di fase tre sui primi candidati vaccini commercializzabili il grande dilemma è stato uno solo. Ovvero la differenza trada. Loisraeliano che parla per ildiè per questo un grande passo in avanti. I vaccini conferisconoda? La differenza non è peregrina: un ...

