Il vaccino di Moderna non contiene un «sistema operativo» che «hackera le funzioni biologiche» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 13 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un'immagine contenente un messaggio in cui si legge che le iniezioni del vaccino a mRna contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto dalla casa farmaceutica Moderna sarebbero «un "sistema operativo" progettato per programmare gli esseri umani e hackerare le loro funzioni biologiche». Questa notizia è falsa e potenzialmente pericolosa vista l'emergenza sanitaria in corso. Andiamo con ordine. Come abbiamo spiegato in questo approfondimento, lo scopo di un vaccino è istruire il sistema immunitario a riconoscere un agente patogeno. Per fare questo, di norma viene somministrato o il virus intero – inattivato con metodi chimici, o una variante incapace di causare la malattia – o ...

