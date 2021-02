Il rover Perserverance è arrivato su Marte: ecco la prima foto scattata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Atterrato con successo su Marte, il rover Perseverance della Nasa ha trasmesso la sua prima immagine del pianeta rosso. Il rover Perseverance della Nasa è arrivato su Marte. Ha toccato il suolo, ha scattato la prima foto che vedete qui sopra ed è pronto ad aprire una nuova pagina dell'esplorazione spaziale. La missione è destinata a cercare tracce di vita passata e a raccogliere i primi campioni del suolo … Leggi su it.mashable (Di giovedì 18 febbraio 2021) Atterrato con successo su, ilPerseverance della Nasa ha trasmesso la suaimmagine del pianeta rosso. IlPerseverance della Nasa èsu. Ha toccato il suolo, ha scattato lache vedete qui sopra ed è pronto ad aprire una nuova pagina dell'esplorazione spaziale. La missione è destinata a cercare tracce di vita passata e a raccogliere i primi campioni del suolo …

