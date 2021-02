Il principe Filippo colto da malore: ricoverato in ospedale. Paura per il marito della regina Elisabetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il principe Filippo, consorte quasi centenario della regina Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale di Londra dopo un malessere di natura al momento imprecisata. Lo rende noto Buckingham Palace. Il Palazzo Reale ha dichiarato: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male». Secondo quanto riporta il The Sun il principe Filippo sarebbe stato trasportato in auto – mentre la regina sarebbe rimasta al Castello di Windsor – e sarebbe di «buon umore», sottolineando come non si tratti di una misura emergenziale e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il, consorte quasi centenario, è statooggi in undi Londra dopo un malessere di natura al momento imprecisata. Lo rende noto Buckingham Palace. Il Palazzo Reale ha dichiarato: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è statoal King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male». Secondo quanto riporta il The Sun ilsarebbe stato trasportato in auto – mentre lasarebbe rimasta al Castello di Windsor – e sarebbe di «buon umore», sottolineando come non si tratti di una misura emergenziale e ...

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - Agenzia_Ansa : Il principe #Filippo in ospedale per malore imprecisato Annuncio da #BuckinghamPalace. Il marito della #regina Elis… - SkyTG24 : Il principe Filippo di Edimburgo, 99 anni, è stato ricoverato all'ospedale King Edward VII di #Londra dopo aver acc… - RassegnaZampa : Il principe #Filippo in ospedale: malore «imprecisato». Buckingham Palace: «Ma è di buon umore» - insecuremind_ : RT @rtl1025: ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale di Londra d… -