Il primo trailer di “Crudelia”: Emma Stone è punk-rock, glamour… e cattivissima (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono finalmente usciti il primo trailer e le prime immagini di Crudelia, con una Emma Stone irresistibile nei panni londinesi, punt-rock e cattivissimi della leggendaria De Mon. «Fin dall’inizio sapevo di vedere il mondo diversamente da tutti gli altri. Non andava a genio a certe gente, ma io non ero per tutti. Forse hanno sempre temuto che diventassi… una pazza». Si apre con queste battute e con la risata malefica di Emma-De Mon sul logo Disney, il primo attesissimo trailer di Crudelia. Ad accompagnare l’atmosfera punk-chic delle feste in maschera, tra dalmata minacciosi e VFX, c’è la voce di Connie Francis nella felina Who’s Sorry Now: Emma Stone sferra il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono finalmente usciti ile le prime immagini di, con unairresistibile nei panni londinesi, punt-e cattivissimi della leggendaria De Mon. «Fin dall’inizio sapevo di vedere il mondo diversamente da tutti gli altri. Non andava a genio a certe gente, ma io non ero per tutti. Forse hanno sempre temuto che diventassi… una pazza». Si apre con queste battute e con la risata malefica di-De Mon sul logo Disney, ilattesissimodi. Ad accompagnare l’atmosfera-chic delle feste in maschera, tra dalmata minacciosi e VFX, c’è la voce di Connie Francis nella felina Who’s Sorry Now:sferra il ...

