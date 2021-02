‘Il primo abbraccio davvero vero’, Maria Teresa Ruta e la frecciatina per Orlando e Zorzi: la foto criticata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la sua eliminazione dal GF Vip, Maria Teresa Ruta non ha mancato di lanciare alcune frecciatine contro i suoi compagni d’avventura Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Tra lei e la figlia, Guenda Goria, sui social sono comparse diverse affermazioni destinate a far discutere… Ma cosa avrà mai detto e fatto la conduttrice tv? LEGGI ANCHE — ‘Merita di restare in casa’: Guenda Goria, la stories per salvarla. Non è Stefania Orlando ma… Maria Teresa Ruta e quelle frecciatine contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: sul web scoppia la polemica contro l’ex concorrente del GF Vip. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyMaria ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la sua eliminazione dal GF Vip,non ha mancato di lanciare alcune frecciatine contro i suoi compagni d’avventura Stefaniae Tommaso. Tra lei e la figlia, Guenda Goria, sui social sono comparse diverse affermazioni destinate a far discutere… Ma cosa avrà mai detto e fatto la conduttrice tv? LEGGI ANCHE — ‘Merita di restare in casa’: Guenda Goria, la stories per salvarla. Non è Stefaniama…e quelle frecciatine contro Tommasoe Stefania: sul web scoppia la polemica contro l’ex concorrente del GF Vip.: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy...

pietroraffa : E anche oggi, con #bastalockdown, assistiamo a una nuova operazione di tweet bombing (da parte di 357 profili). Tra… - Capezzone : Ottimo intervento in Aula di @AlbertoBagnai, complimenti. È stato il primo, e per ora l’unico, a mettere a verbale… - RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - Daniele_Dinto : RT @bonucci_leo19: È solo il primo tempo. Tutti insieme per i prossimi 90’. #FinoAllaFine - alexbottoni : Bruxelles avvisa il Veneto: “Sull’acquisto di vaccini rischiate di essere truffati” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il primo Il pesce arriva a casa per salvare i pescatori Il Gazzettino