Il Premio Nobel Giapponese Tasuku Honjo ha detto che il Coronavirus è artificiale – Tranne che non lo ha detto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Premio Nobel Giapponese Tasuku Honjo ha detto che il Coronavirus è artificiale è, ovviamente, una bufala. È quel genere di bufale più odioso. Quello che affrontiamo non tanto perché sia platealmente un falso grossolano, ma perché sia quel genere di atto che ha delle vittime. La persona "di autorità" alla quale viene incollata una bufala a vita, infamandola e danneggiandola potenzialmente per sempre. Partiamo quindi da un concetto base, per i pigri che non amano leggere fino in fondo. Non è affatto vero che "Il Premio Nobel Giapponese Tasuku Honjo ha detto che il Coronavirus è ...

