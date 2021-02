Il post Facebook da boomer di Giorgia Meloni che non conosce l’uso del telecomando (Di giovedì 18 febbraio 2021) Attenzione: hanno censurato Fratelli d’Italia e nessuno lo dice. Ma, per fortuna, c’è Giorgia Meloni che con il suo profilo Facebook ha diffuso questo messaggio d’allarme rivolto ai suoi sostenitori e a quelli di FdI. Peccato che la storia raccontata dalla deputata sia del tutto incompleta e priva del dettaglio fondamentale: la Rai ha trasmesso per intero tutte le dichiarazioni di voto di tutti i partiti. La diretta è passata da Rai3 a Rai2, ma senza pubblicità e senza interrompere nessuno. E il tutto era stato anticipato nel corso dei minuti precedenti con un messaggio che annunciava lo switch. LEGGI ANCHE > La campagna social di tesseramento di FdI con ‘l’intruso’ Insomma, tanto rumore per nulla. Assolutamente nulla. Eppure questo è il messaggio che campeggia ancora oggi sul profilo Facebook di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Attenzione: hanno censurato Fratelli d’Italia e nessuno lo dice. Ma, per fortuna, c’èche con il suo profiloha diffuso questo messaggio d’allarme rivolto ai suoi sostenitori e a quelli di FdI. Peccato che la storia raccontata dalla deputata sia del tutto incompleta e priva del dettaglio fondamentale: la Rai ha trasmesso per intero tutte le dichiarazioni di voto di tutti i partiti. La diretta è passata da Rai3 a Rai2, ma senza pubblicità e senza interrompere nessuno. E il tutto era stato anticipato nel corso dei minuti precedenti con un messaggio che annunciava lo switch. LEGGI ANCHE > La campagna social di tesseramento di FdI con ‘l’intruso’ Insomma, tanto rumore per nulla. Assolutamente nulla. Eppure questo è il messaggio che campeggia ancora oggi sul profilodi ...

