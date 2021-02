Il Napoli affonda (anche) a Granada: 2-0 per gli andalusi, Europa a rischio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Brutta sconfitta per il Napoli nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Nella trasferta spagnola all'Estadio Nuevo Los Cármenes i padroni di casa si... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Brutta sconfitta per ilnell'andata dei sedicesimi di finale diLeague contro il. Nella trasferta spagnola all'Estadio Nuevo Los Cármenes i padroni di casa si...

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Il #Napoli affonda a Granada e adesso il passaggio del turno si fa a dir poco complicato - Fiorentinanews : Il #Napoli affonda a Granada e adesso il passaggio del turno si fa a dir poco complicato - SaxSan2 : PT inguardabile, ST leggermente meglio! Forse un goal il #Napoli lo meritava, ma alla fine è servita una parata di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Marelli: 'Cuadrado poteva essere da rosso in Napoli-Juventus, ma non affonda la gamba' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Marelli: 'Cuadrado poteva essere da rosso in Napoli-Juventus, ma non affonda la gamba' -