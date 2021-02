Il Movimento regge Ma in 15 dovranno lasciare i 5 Stelle Si lavora a un altro gruppo al Senato Attesa per le mosse alla Camera A votare contro il Governo tra gli altri Crucioli e Granato Ma pure nomi di peso come Lezzi e Morra

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Comunque la si pensi, è stato un plebiscito. Ildi Mario Draghi ha ottenuto al262 sì e soltanto 40 no. Sebbene si resti distanti dal record dei 281 voti a favore al tempo di Mario Monti, è comunque un risultato di tutto rispetto. Ma a far notizia, probabilmente, è soprattutto una piccola fetta all’interno dei 40 no. Ed è la fetta dei dissidenti delche, sordi ai richiami di colleghi e al voto di Rousseau, hanno deciso di mantenere la linea e diconvintamente nofiducia a unche non vedevanoil loro. Nel corso della giornata alcuni di loro già avevano avuto modo di parlare chiaramente. L’aveva fatto Mattia(“Ovviamente non posso più essere nel M5S, la scelta di campo è ...

gretabbr : sono molto confusa in questo momento la mia mente non regge tutto questo movimento - DentroMontanaro : L'elevato è un cazzaro all'ennesima potenza, il reggente regge il gioco. L'onore del Movimento è nelle mani degli i… - ACmcoppola : @GiovaValentini Meglio così. Speriamo bene! Ps: Ma perché Di Battista invece di minacciare sempre di lasciare il Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento regge

LA NOTIZIA

... il figlio del cofondatore delha proposto l'astensione , ipotesi che invece Vito Crimi e ... Ma per il capo politico è una recriminazione che non: 'Il mandato della base è chiaro, chi ...... dall'altro scuote come un terremoto proprio ilpentastellato, che si spacca tra ..." il patto di non belligeranza tra Pd e Lega e l'appoggio ("ma non in bianco") dei Cinquestelle ". ...Espulsi i 15 senatori M5s che hanno votato no a Draghi. Politica - Crimi: "Si collocano di fatto all'opposizione" ...L’annuncio lo dà il reggente del M5S Vito Crimi con un post su facebook. “Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle ha votato sì – è il testo del post di Crimi -. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente ...