Il Monza guarda al futuro: preso Stankovski dal Rabotnicki

Monza - Il primo acquisto del Monza per la prossima stagione parla macedone: in biancorosso arriverà Luka Stankovski, fantasista classe 2002 del Rabotnicki. Ad annunciarlo è proprio il club di ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza guarda Il Monza guarda al futuro: preso Stankovski dal Rabotnicki Ad annunciarlo è proprio il club di Skopje: " Siamo orgogliosi di annunciare che uno dei più talentuosi calciatori macedoni, Luka Stankovski, continuerà la sua carriera nel club italiano del Monza da ...

Il Monza guarda al futuro: preso Stankovski dal Rabotnicki

