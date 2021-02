“Il mio primo fidanzato è stata lei…” Sabrina Salerno rompe il silenzio e lascia tutti senza parole. Di chi sta parlando (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pierluigi Diaco ha intervistato l’esplosiva Sabrina Salerno; nel corso del programma Ti sento, in seconda serata su Rai2, la cantante ha raccontato alcune curiosità sulla propria vita, incuriosendo i fan. “Il mio primo fidanzato è stato Rita Pavone“ La star degli Anni Ottanta si è aperta ad alcune confidenze, alcune delle quali hanno lasciato davvero a bocca aperta i fan. In particolare, Sabrina ha raccontato della sua infanzia, quando da bambina viveva assieme alla zia a Genova. Ironicamente la cantante ha ammesso di essere stata innamorata di Rita Pavone: La costringevo ad apparecchiare per tre perché ad un certo punto, a una certa ora bussava Gian Burrasca, io aprivo la porta, entrava e io mangiavo con il famoso amico invisibile…. Gian Burrasca era ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pierluigi Diaco ha intervistato l’esplosiva; nel corso del programma Ti sento, in seconda serata su Rai2, la cantante ha raccontato alcune curiosità sulla propria vita, incuriosendo i fan. “Il mioè stato Rita Pavone“ La star degli Anni Ottanta si è aperta ad alcune confidenze, alcune delle quali hannoto davvero a bocca aperta i fan. In particolare,ha raccontato della sua infanzia, quando da bambina viveva assieme alla zia a Genova. Ironicamente la cantante ha ammesso di essereinnamorata di Rita Pavone: La costringevo ad apparecchiare per tre perché ad un certo punto, a una certa ora bussava Gian Burrasca, io aprivo la porta, entrava e io mangiavo con il famoso amico invisibile…. Gian Burrasca era ...

