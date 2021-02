Il marito vieta alla ct iraniana di sci donne di andare ai Mondiali a Cortina (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un appuntamento atteso a lungo, preparato con tutto l’impegno e la passione che negli anni l’hanno già portata al suo posto di responsabilità. Ma all’ultimo momento il sogno di Samira Zargari, commissaria tecnica della nazionale iraniana di sci alpino femminile, si è infranto davanti a una legge che ha permesso al marito di impedirle di lasciare l’Iran per guidare le sue atlete ai Mondiali di Cortina.La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato ieri l’Iran alla volta dell’Italia, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. “Fino all’ultimo - ha fatto sapere la Federsci iraniana - abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile”. Il compito di accompagnare le sciatrici è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un’altra tecnica della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un appuntamento atteso a lungo, preparato con tutto l’impegno e la passione che negli anni l’hanno già portata al suo posto di responsabilità. Ma all’ultimo momento il sogno di Samira Zargari, commissaria tecnica della nazionaledi sci alpino femminile, si è infranto davanti a una legge che ha permesso aldi impedirle di lasciare l’Iran per guidare le sue atlete aidi.La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato ieri l’Iranvolta dell’Italia, maZargari non è stato consentito di partire. “Fino all’ultimo - ha fatto sapere la Federsci- abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile”. Il compito di accompagnare le sciatrici è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un’altra tecnica della ...

