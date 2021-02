Il marito rientra in casa e amante scappa dal bancone e si lancia [VIDEO] (Di giovedì 18 febbraio 2021) Paura nel giorno di San Valentino a Cava de‘ Tirreni dove l’amante di una donna si è calato dal balcone per sfuggire dal marito. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di domenica, 14 febbraio. L’uomo, anche lui sposato, si trovava a casa dell’amante, una imprenditrice cavese e stavano trascorrendo la serata di San Valentino Insieme, quando il marito, con fratello, padre e sorella della donna (con tanto di fidanzato al seguito) sono arrivati sotto casa della moglie. Sui social, come riporta anche il quotidiano “Il Mattino”, sta circolando un breve VIDEO in cui lui becca lei con l’altro uomo. Sta girando ovunque: su WhatsApp, Youtube e Facebook. Non si tratta di una fattispecie di revenge porn, come ad esempio fu il caso di Tiziana Cantone, perché nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Paura nel giorno di San Valentino a Cava de‘ Tirreni dove l’di una donna si è calato dal balcone per sfuggire dal. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di domenica, 14 febbraio. L’uomo, anche lui sposato, si trovava adell’, una imprenditrice cavese e stavano trascorrendo la serata di San Valentino Insieme, quando il, con fratello, padre e sorella della donna (con tanto di fidanzato al seguito) sono arrivati sottodella moglie. Sui social, come riporta anche il quotidiano “Il Mattino”, sta circolando un brevein cui lui becca lei con l’altro uomo. Sta girando ovunque: su WhatsApp, Youtube e Facebook. Non si tratta di una fattispecie di revenge porn, come ad esempio fu il caso di Tiziana Cantone, perché nel ...

RAFALOCA1 : @clartoli @Ruffino_Lorenzo @fabiochiusi Se la statistica e’ stata fatta bene suo marito non rientra tra i 12. Tutta… - RAFALOCA1 : @clartoli @Ruffino_Lorenzo @fabiochiusi Quindi i sintomi li ha sviluppati dopo tampone e dopo essersi vaccinato? In… - aleand1977 : @MeNeFrego___ Quello di San Valentino.... Amante si getta perché rientra prima il marito - infoitinterno : Marito rientra all’improvviso, amante scappa e cade dal balcone - irpiniatimes1 : Il marito rientra in anticipo: l’amante si lancia dal balcone e finisce in ospedale -