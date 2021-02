Il M5s ha espulso i 15 senatori che non hanno votato per Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Incassata la fiducia al Senato, Mario Draghi attende ora l'esito del voto alla Camera (previsto in tarda serata, non prima delle 21.30), dopo un lungo dibattito che, come già successo mercoledì a palazzo Madama, scorre via senza nulla di particolare da segnalare. In realtà, tensioni e fibrillazioni sono tutte concentrate fuori dall'Aula e solo in serata i tabulati delle votazioni daranno contezza del 'peso' dello strappo che si sta consumando nel Movimento 5 stelle. Il day after dell'esordio di Draghi in Parlamento miete le sue prime 'vittime': i 15 senatori pentastellati che hanno votato contro la fiducia al governo saranno espulsi, annuncia in mattinata il capo politico reggente Vito Crimi. Da verificare, invece, la posizione dei 6 M5s assenti 'non giustificati', ma anche per loro ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Incassata la fiducia al Senato, Marioattende ora l'esito del voto alla Camera (previsto in tarda serata, non prima delle 21.30), dopo un lungo dibattito che, come già successo mercoledì a palazzo Madama, scorre via senza nulla di particolare da segnalare. In realtà, tensioni e fibrillazioni sono tutte concentrate fuori dall'Aula e solo in serata i tabulati delle votazioni daranno contezza del 'peso' dello strappo che si sta consumando nel Movimento 5 stelle. Il day after dell'esordio diin Parlamento miete le sue prime 'vittime': i 15pentastellati checontro la fiducia al governo saranno espulsi, annuncia in mattinata il capo politico reggente Vito Crimi. Da verificare, invece, la posizione dei 6 M5s assenti 'non giustificati', ma anche per loro ...

zazoomblog : Il M5s ha espulso i 15 senatori che non hanno votato per Draghi - #espulso #senatori #hanno #votato - magistravulnera : .@M5S_Camera hanno espulso i 15 tra i quali MORRA, HO DETTO MORRA! per terrorizzarvi e farvi votare la fiducia, ma… - fisco24_info : Il M5s ha espulso i 15 senatori che non hanno votato per Draghi: AGI - Incassata la fiducia al Senato, Mario Draghi… - Carimbri : RT @andr900: Hanno espulso 15 senatori grillini perché non hanno votato la fiducia a Draghi... Cioè il M5S ha fatto il pieno di voti stril… - _DAGOSPIA_ : CINQUESTELLE CADENTI – L’EX SENATORE M5s CRUCIOLI:SONO STATO ESPULSO DAL GRUPPO, MA ME LO ASPETTAVO -