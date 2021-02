Il laboratorio politico di una rivista contro il cinismo capitalistico (Di venerdì 19 febbraio 2021) È possibile fare poesia e critica radicale nell’epoca dei social e del disastro psico-ambientale? Certamente sì rispondono Franco Berardi Bifo e Lorenza Pignatti nel libro Adbusters. Ironia e distopia dell’attivismo visuale recentemente pubblicato da Meltemi (pp. 164, euro 14), in cui ripercorrono la storia della rivista canadese fondata da Kalle Lasn nel 1989. La data non è casuale dato che, come dimostra anche la preziosa selezione di articoli e immagini che completano il libro, è proprio dopo la caduta del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 febbraio 2021) È possibile fare poesia e critica radicale nell’epoca dei social e del disastro psico-ambientale? Certamente sì rispondono Franco Berardi Bifo e Lorenza Pignatti nel libro Adbusters. Ironia e distopia dell’attivismo visuale recentemente pubblicato da Meltemi (pp. 164, euro 14), in cui ripercorrono la storia dellacanadese fondata da Kalle Lasn nel 1989. La data non è casuale dato che, come dimostra anche la preziosa selezione di articoli e immagini che completano il libro, è proprio dopo la caduta del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

