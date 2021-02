Il Giappone sana il sessismo olimpico | non quello politico | donne zitte alle riunioni

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Okdi partito, ma a patto che stiano. Nel giorno della nomina di una donna - l’ex olimpionica Seiko Hashimoto - a presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, ildimostra l’ovvio: ossia che ilnon è problema che si risolve in un giorno, o con una nomina. A dare scandalo, questa volta, è l’apertura - condizionata al silenzio - delledi partitodeputate, così come immaginata dall?82enne Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico, lo schieramento conservatore al governo. L’intenzione dell’anziano- scrive l’Ansa - era pure lodevole: aprire per la prima voltail ...

L'HuffPost

Così, per 'sanare' il peccato sessista, alla guida del Comitato è stata nominata una donna: l'ex olimpionica Seiko Hashimoto, una mossa comunque rivoluzionaria in, dove le donne sono rare in ...Abbiamo sempre avuto una relazione forte con il. Dopo di lui lavoreremo molto di più con ... Nel box della Casa di Hamamatsu l'atmosfera è moltoe Carchedi ha spigato: ' In Suzuki non ci ...Dopo Mori, le frasi misogine del leader del partito al governo. Non basta la nomina di una donna - l’ex olimpionica Seiko Hashimoto - alla guida del Comitato ...Non si spengono i sogni, quando sono forti e veri, non si arrende Roberto Fuzio, pugliese di nascita, fermano di adozione e per amore, chef e amante della vita sana. Roberto ha organizzato a casa un l ...