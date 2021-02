Il fratello di Osimhen | “Il Napoli non esalta Victor | deve giocare più di squadra e per lui”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Andrewdi, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Non penso cheabbia violato le regole anti-Covid. Ilnon gioca per il suo attaccante e lanonle capacità realizzative di mio: se le cose restano così, non potrà segnare i gol che tutti si aspettano. Di certo stare fuori è stato penalizzante, ma poi quando è rientrato non è stato messo in condizione di esprimersi nel modo migliore. Gli azzurri devonopiù die per lui. Sta molto bene, non penso abbia altri problemi. La festa in Nigeria? Non è stato lui a organizzarla, sono i parenti che sono andati a trovarlo. L'articolo ...