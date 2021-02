Il doloroso ricordo di Massimo Ciavarro sul padre | ci pensa ogni sera Foto

GuglielmoPitton : RT @Superetero: Non vi conviene venir con me ovunque vada, ma c'è amore un po' per tutti e tutti quanti hanno un amore sulla cattiva strada… - dotrss : RT @Schetweet: Vi sblocco un ricordo doloroso. #FCPJuve #jvtblive - gabryjuve_89 : RT @Schetweet: Vi sblocco un ricordo doloroso. #FCPJuve #jvtblive - martiiina00 : RT @Schetweet: Vi sblocco un ricordo doloroso. #FCPJuve #jvtblive - BastaPasquale : RT @Schetweet: Vi sblocco un ricordo doloroso. #FCPJuve #jvtblive -

Ultime Notizie dalla rete : doloroso ricordo

Ultime Notizie Flash

E ildella morte del padre e degli ultimi istanti insieme non è: "Non è una ferita, per quello che sono riuscito a fare nella vita e per la tipologia di persona che sono, se non ...Il post in suonel giorno dell'anniversario di morte A distanza di 6 anni da quel tragico ... allegando parole d'affetto in un giorno cosìper lei: " Sei anni che te ne sei andato. ...A Oggi è un altro giorno Massimo Ciavarro ricorda suo padre, morto quando era ancora un ragazzino (foto). La sua scomparsa ha condizionato tutta la sua vita e nella sua intervista racconta molto di ie ...Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi, scomparso da sei anni. Lo fa condividendo sul social un’immagine che lo immortala ancora bambino, in mezzo al verde in campagna, con ...