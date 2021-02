Il Corriere su Osimhen: il Pascale non ha indagato a caso e non ha iniziato pochi giorni fa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sul Corriere della Sera, Fulvio Bufi si sofferma sul caso Osimhen. Ieri il Napolista ha pubblicato la notizia che è proprio l’attaccante del Napoli il professionista di ritorno dalla Nigeria su cui è stata individuata la variante del Covid individuata dal Pascale. L’indagine del professor Normanno non è nata per caso, scrive Bufi. “Quello che però è certo è che l’altra sera la Regione Campania, nell’annunciare la scoperta della rara variante, ha voluto precisare che a portarla a Napoli è stato «un professionista proveniente dalla Nigeria», e che proprio oggi al quartier generale del Napoli a Castel Volturno c’è stata la visita dell’Asl Napoli 1. Ed è altrettanto certo che l’indagine svolta al Pascale non è stata fatta a caso e soprattutto non è una cosa iniziata ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Suldella Sera, Fulvio Bufi si sofferma sul. Ieri il Napolista ha pubblicato la notizia che è proprio l’attaccante del Napoli il professionista di ritorno dalla Nigeria su cui è stata individuata la variante del Covid individuata dal. L’indagine del professor Normanno non è nata per, scrive Bufi. “Quello che però è certo è che l’altra sera la Regione Campania, nell’annunciare la scoperta della rara variante, ha voluto precisare che a portarla a Napoli è stato «un professionista proveniente dalla Nigeria», e che proprio oggi al quartier generale del Napoli a Castel Volturno c’è stata la visita dell’Asl Napoli 1. Ed è altrettanto certo che l’indagine svolta alnon è stata fatta ae soprattutto non è una cosa iniziata ...

