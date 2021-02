Il caso Gamestop finisce al Congresso degli Stati Uniti: ecco come si difendono i protagonisti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Se la tecnologia consumer ha reso più facile l’accesso al mercato delle azioni a un largo pubblico, la finanza deve accelerare ancora di più i propri tempi tecnici per permettere ai broker di sopportare i rischi di una crescente volatilità dei mercati, senza creare problemi ai piccoli investitori in futuro. È questa in sostanza la principale linea di rilancio giocata da Vlad Tenev, amministratore delegato di Robinhood nella testimonianza preparata al Comitato servizi finanziari del Congresso degli Stati Uniti, su quanto accaduto nella vicenda Gamestop, in udienza virtuale convocata nel pomeriggio dalla presidente. “È finito il gioco?”: lo domanda il dibattito su “chi vince e chi perde quando venditori allo scoperto, social media e piccoli investitori si scontrano”, convocato dalla presidente Maxine ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) Se la tecnologia consumer ha reso più facile l’accesso al mercato delle azioni a un largo pubblico, la finanza deve accelerare ancora di più i propri tempi tecnici per permettere ai broker di sopportare i rischi di una crescente volatilità dei mercati, senza creare problemi ai piccoli investitori in futuro. È questa in sostanza la principale linea di rilancio giocata da Vlad Tenev, amministratore delegato di Robinhood nella testimonianza preparata al Comitato servizi finanziari del, su quanto accaduto nella vicenda, in udienza virtuale convocata nel pomeriggio dalla presidente. “È finito il gioco?”: lo domanda il dibattito su “chi vince e chi perde quando venditori allo scoperto, social media e piccoli investitori si scontrano”, convocato dalla presidente Maxine ...

