Il caso dei badanti scomparsi a Siracusa riaperto 7 anni dopo: il figlio del datore di lavoro fermato con l’accusa omicidio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una vera e propria svolta nelle indagini dopo quasi sette anni dalla scomparsa dei due badanti campani a Siracusa. dopo che la procura di Catania ha avocato a sé l’inchiesta lo scorso 20 ottobre, ieri sono stati ritrovati i resti di due corpi umani, avvolti in un tessuto, interrati in una sorta di aiuola nel terreno della villa di Giampiero Riccioli. L’uomo, che è sempre stato l’unico indagato, è stato posto sotto fermo ieri notte. dopo avere seguito i nuovi scavi, da un certo momento in poi si è allontanato, nascondendosi: i poliziotti lo hanno ritrovato in una casa lontana da Siracusa. Sembra arrivato finalmente a conclusione quello che era un vero e proprio giallo. Due uomini finiti nel nulla il 12 maggio del 2014. Due richieste di archiviazione, due opposizioni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una vera e propria svolta nelle indaginiquasi settedalla scomparsa dei duecampani ache la procura di Catania ha avocato a sé l’inchiesta lo scorso 20 ottobre, ieri sono stati ritrovati i resti di due corpi umani, avvolti in un tessuto, interrati in una sorta di aiuola nel terreno della villa di Giampiero Riccioli. L’uomo, che è sempre stato l’unico indagato, è stato posto sotto fermo ieri notte.avere seguito i nuovi scavi, da un certo momento in poi si è allontanato, nascondendosi: i poliziotti lo hanno ritrovato in una casa lontana da. Sembra arrivato finalmente a conclusione quello che era un vero e proprio giallo. Due uomini finiti nel nulla il 12 maggio del 2014. Due richieste di archiviazione, due opposizioni dei ...

