Il cardinale Ruini compie 90 anni | “Dispiaciuto dalla deriva dell’Italia su famiglia e crisi demografica”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) IlCamillo, già presidente della Conferenza episcopale italiana, tra gli uomini più potenti degli ultimidella Chiesa, domani90. In un bilancio sulla sua vita, ha parlato anche della vita politica italiana.e i suoi 90: “Per rilanciare l’Italia occorre coraggio” “Sono stato molto contento per la scelta di Draghi”, dice. “È un grande cambiamento, un grande passo in avanti che credo aiuterà il nostro Paese. L’augurio che faccio è di avere fiducia in noi stessi, come popolo italiano, ma anche di avere, o di ritrovare, la fiducia in Dio che è nostro Padre. Per ripartire abbiamo bisogno di essere solidali ma anche di essere coraggiosi, di dare spazio ai giovani e ai veri talenti che abbiamo. In ...