Il Basket per l'aggiornamento professionale. Il Corso dell'Ordine dei Giornalisti del Molise. Il 25 febbraio in streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) ... Vincenzo Ciccone (Giornalista sportivo di PrimopianoMolise) : Il Decalogo del giornalista sportivo; Antonino Morici (Caposervizio Gazzetta dello Sport) : L'esperienza a Rio a seguito del Dream Team; ... Leggi su fip (Di giovedì 18 febbraio 2021) ... Vincenzo Ciccone (Giornalista sportivo di Primopiano) : Il Decalogo del giornalista sportivo; Antonino Morici (Caposervizio Gazzettao Sport) : L'esperienza a Rio a seguito del Dream Team; ...

Agenzia_Ansa : La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l'apertura di due strutture sanitarie in North Car… - CiaoComodino_ : @WindTreOfficial smettetela con le prese per il culo nei wind quiz. Se scelgo food io cosa diamine dovrei saperne s… - TgrRaiFVG : Terza vittoria di fila per l’@apudine. Bianconeri avanti fin dal primo quarto e ora secondi in classifica. Migliore… - zanzo_la : @holapablito1 @iamclap_ Ripeto: non ti devi permettere di giudicare come gli altri (che non conosci) organizzano la… - StampaBiella : Basket, l’Edilnol al Forum punta sulla rabbia dell’ex D’Almeida per fermare Treviglio -