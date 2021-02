Il 19 Marzo esce l’album “E vissero feriti e contenti” di Ghemon | disponibile il preorder

(Di giovedì 18 febbraio 2021)venerdì 19“E”, il nuovo progetto discografico di. Da oggi è possibile ildi CD, LP nero e della versione LP rossa autografata. Nelsarà presente anche “Momento Perfetto”, brano con il quale l’artista parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria CAMPIONI. Per: https://musicfirst.it/artisti/-164segna l’inizio di una nuova fase del percorso musicale dell’artista, il quale esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature. L’ultimo progetto discografico di, “Scritto nelle stelle”, pubblicato il 24 aprile ...

Ultime Notizie dalla rete : Marzo esce

venerdì 19 marzo "E vissero feriti e contenti", il nuovo progetto discografico di Ghemon. Da oggi 18 Febbraio è possibile il preorder di CD, LP nero e della versione LP rossa autografata. Nell'album sarà presente anche il brano "Momento Perfetto"

Per la prima volta il neo governo Draghi esce allo scoperto e annuncia la possibilità che il blocco dei licenziamenti, in scadenza il 31 marzo, possa essere prorogato. Ma in che modo e per quanto tempo?

Venerdì 26 marzo esce in fisico e in digitale "Antìstasis", il nuovo album di inediti dei Tazenda. Preordina ora il CD: https://amzn.to/2M2Vgfb "Antìstasis" (dal greco classico "resistenza") ...

"E vissero feriti e contenti", il nuovo progetto discografico di Ghemon. Nell'album sarà presente anche il brano "Momento Perfetto" ...