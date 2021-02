IA, un mondo un crescita: vale 300 milioni in Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – vale 300 milioni in Italia nel 2020 il mercato dell’intelligenza artificiale, dato in crescita del 15% rispetto al 2019. E’ quanto emerge dalla ricerca dell’osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. Secondo gli analisti il 77% del mercato è generato da imprese Italiane che hanno speso 230 milioni di euro; il 23% è export digitale di progetti (i restanti 70 milioni). A trainare la spesa la componente dei software, che vale il 62% del mercato, i servizi valgono il 38%, marginale la componente hardware. La maggior parte degli investimenti è dedicata ai progetti di Intelligent Data Processing (33%), algoritmi per analizzare ed estrarre informazioni dai dati, mentre le iniziative che sono ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –300innel 2020 il mercato dell’intelligenza artificiale, dato indel 15% rispetto al 2019. E’ quanto emerge dalla ricerca dell’osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano. Secondo gli analisti il 77% del mercato è generato da impresene che hanno speso 230di euro; il 23% è export digitale di progetti (i restanti 70). A trainare la spesa la componente dei software, cheil 62% del mercato, i servizi valgono il 38%, marginale la componente hardware. La maggior parte degli investimenti è dedicata ai progetti di Intelligent Data Processing (33%), algoritmi per analizzare ed estrarre informazioni dai dati, mentre le iniziative che sono ...

pietroraffa : Ieri ho spiegato come la crescita di utenti che si schieravano per il No avesse spinto i 5stelle a stoppare le cons… - ZZiliani : I meriti di #Ibra nella crescita del #Milan non si discutono. Ma i guai sono cominciati quando il suo ego ha cominc… - marzy83 : RT @IfUnioncamere: Senza #donne nessuna crescita, l'allarme degli economisti e del mondo produttivo - lucaberta : @pellegrino_fra @penso_la @ramella_f @jacopogiliberto Ma quali sono gli effetti di tali “squilibri”? Perché io ved… - AquilaFrancesc1 : RT @EndemolShineIT: Un altro successo di ascolti per @MasterChefIt! 1.120.000 spettatori medi e 3,9% di share +40% rispetto allo scorso ann… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo crescita 'Scrittori in classe', bambini e ragazzi raccontano lo Spazio ... valori e ideali sia un bene per la crescita di tutto il Paese. É il nostro modo per fare rete sul territorio, per avere un ruolo attivo nel mondo della scuola grazie a Cooperative e Soci che ...

Crowdinvesting: boom degli investimenti online, cosa c'è da sapere ... aggregando investitori, con l'effetto di accelerare il processo di crescita delle imprese e costituendo un passaggio intermedio prima dell'approdo sull'AIM. "Il mondo del Private Banking sta ...

IA, un mondo un crescita: vale 300 milioni in Italia Borsa Italiana Mercedes svela numeri e piani post-pandemia: crescita, successo e redditività [raddoppio vendite nel 2021] Liquidità netta di ben 17.9 miliardi, anche questa in crescita. Azionisti remunerati ... Mercedes è oggi il primo marchio premium al mondo e registra una media di 104 g/km per le nuove vetture ...

Asset allocation: occhio al reflation trade Di seguito un commento sui mercati azionari a cura di Nadège Dufossé, Head of Cross Asset Strategy di CANDRIAM. I mercati azionari continuano a salire con gli asset risk che sono sostenuti dalle aspet ...

... valori e ideali sia un bene per ladi tutto il Paese. É il nostro modo per fare rete sul territorio, per avere un ruolo attivo neldella scuola grazie a Cooperative e Soci che ...... aggregando investitori, con l'effetto di accelerare il processo didelle imprese e costituendo un passaggio intermedio prima dell'approdo sull'AIM. "Ildel Private Banking sta ...Liquidità netta di ben 17.9 miliardi, anche questa in crescita. Azionisti remunerati ... Mercedes è oggi il primo marchio premium al mondo e registra una media di 104 g/km per le nuove vetture ...Di seguito un commento sui mercati azionari a cura di Nadège Dufossé, Head of Cross Asset Strategy di CANDRIAM. I mercati azionari continuano a salire con gli asset risk che sono sostenuti dalle aspet ...