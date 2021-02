I risultati di Europa League, Napoli ko e strada in salita. Ok il Villarreal, l’Ajax si salva nel finale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si sono concluse le partite di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, tre le squadre italiane impegnate. Bene Milan e Roma che si avvicinano alla qualificazione, problemi invece per il Napoli. Pessima prestazione della squadra di Gattuso che rischia di salutare la competizione con largo anticipo, il Granada ha vinto meritatamente con il risultato di 2-0, le reti sono state realizzate da Herrera e Kenedy. Si complica la qualificazione del Napoli, la squadra di Gattuso sarà chiamata da una vera e propria impresa al ritorno. Nelle altre partite colpo grosso della Dinamo Zagabria contro il Krasnodar e qualificazione ipotecata. Gol e spettacolo tra Olympiacos e Psv, 4-2 il risultato finale, dominio del Manchester United contro il Sociedad (0-4). Pareggio tra Slavia Praga ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si sono concluse le partite di andata dei sedicesimi didi, tre le squadre italiane impegnate. Bene Milan e Roma che si avvicinano alla qualificazione, problemi invece per il. Pessima prestazione della squadra di Gattuso che rischia di salutare la competizione con largo anticipo, il Granada ha vinto meritatamente con il risultato di 2-0, le reti sono state realizzate da Herrera e Kenedy. Si complica la qualificazione del, la squadra di Gattuso sarà chiamata da una vera e propria impresa al ritorno. Nelle altre partite colpo grosso della Dinamo Zagabria contro il Krasnodar e qualificazione ipotecata. Gol e spettacolo tra Olympiacos e Psv, 4-2 il risultato, dominio del Manchester United contro il Sociedad (0-4). Pareggio tra Slavia Praga ...

PE_Italia : ?????????? Per il 59% degli italiani il Parlamento europeo dovrebbe avere un ruolo più importante. ??Leggi tutti i risul… - CarloStagnaro : Il Regno Unito è il paese più liberalizzato d'Europa con un punteggio di 93/100. Seguono Irlanda (79) e Spagna (78)… - clikservernet : Europa League, i risultati delle 18,55: Manchester United e Tottenham in scioltezza. Leverkusen beffato dopo la rim… - Noovyis : (Europa League, i risultati delle 18,55: Manchester United e Tottenham in scioltezza. Leverkusen beffato dopo la ri… - zazoomblog : Europa League i risultati delle 1855: Manchester United e Tottenham in scioltezza. Leverkusen beffato dopo la rimon… -