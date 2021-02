I porti della Sicilia occidentale diventano smart e lanciano la sfida della transizione energetica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Scatto in avanti dei porti della Sicilia occidentale che, sul tema della transizione ecologica, al centro del dibattito del nuovo governo, mettono un primo tassello, anticipano i tempi e lanciano per primi la formula smart port. È stata siglata la concessione del valore di oltre 22 milioni di euro tra l’AdSP del Mare di Sicilia occidentale e RTI, il raggruppamento di imprese costituito da Free Energy Saving srl, Luxmaster srl e Free Energia spa, società specializzate nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative incentrate sui temi delle smart city, della sostenibilità e dell’economia circolare, rappresentate ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Scatto in avanti deiche, sul temaecologica, al centro del dibattito del nuovo governo, mettono un primo tassello, anticipano i tempi eper primi la formulaport. È stata siglata la concessione del valore di oltre 22 milioni di euro tra l’AdSP del Mare die RTI, il raggruppamento di imprese costituito da Free Energy Saving srl, Luxmaster srl e Free Energia spa, società specializzate nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative incentrate sui temi dellecity,sostenibilità e dell’economia circolare, rappresentate ...

LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: nel silenzio generale, le mani della Cina sui porti italiani! - pcorn0 : RT @GenCar5: Joe Biden 'flessibilizza' (riduce) l'embargo verso porti e aeroporti del #Venezuela, primo passo per ricominciare a far politi… - Carmela_oltre : RT @aboubakar_soum: Presidente #Draghi, la solidarietà deve dominare in momenti di sfida. La politica dei rimpatri degli “scarti della soci… - Antigon25386936 : RT @aboubakar_soum: Presidente #Draghi, la solidarietà deve dominare in momenti di sfida. La politica dei rimpatri degli “scarti della soci… - Notiziedi_it : I porti della Sicilia occidentale diventano Smart -